Успенская надела платье дочери и получила от нее гневный комментарий

Российская певица Любовь Успенская надела платье дочери Татьяны Плаксиной и получила от нее гневный комментарий. Она разместила снимок на своей странице в Instagram.

Певица выложила фото, на котором она в желтом трикотажном платье, капроновых колготках и ботинках черного цвета. «Надела платье дочки @pacha_tati. А у нас, оказывается, одинаковый размер. Вот ведь везение? И генетика хороша, и платьями можно обмениваться», — подписала Успенская.

«Я не твоя дочь, ты МОНСТЕР», — написала Плаксина в комментариях к посту матери. Однако позже комментарий был удален кем-то из них.

Ранее в сентябре Татьяна Плаксина была замечена на одной из улиц Лос-Анджелеса в неадекватном состоянии.

В начале февраля Плаксина появилась в эфире телеканала НТВ и заявила, что мать давала ей наркотики, а также применяла к ней физическое и моральное насилие, душила ее. Позднее девушка от своих слов отказалась, сославшись на давление со стороны сотрудников телеканала. Юрист Успенской объяснил такие действия Плаксиной ее психическим расстройством.