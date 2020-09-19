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Дочь Успенской заметили без зубов и в неадекватном состоянии на улице

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Кадр: Super.ru

Дочь российской певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина была замечена на одной из улиц Лос-Анджелеса в неадекватном состоянии. Об этом сообщает Super.ru в Telegram-канале.

По словам очевидцев, девушка ходила тротуару босой и заглядывала в витрины кафе. Затем она села прямо на тротуар в позе лотоса и начала медитировать.

По мнению свидетелей, в этот момент Плаксина не совсем осознавала, где она находится. В момент, когда она заглядывает в витрину кафе, ее взгляд расфокусирован, а во рту не хватает нескольких зубов.

Ранее Плаксина позагорала на своем балконе топлес и разгневала соседей, в результате они вызвали полицию. По словам дочери певицы, люди, которые пытаются арестовать решившую позагорать женщину, нащупали новое дно.

В начале февраля Плаксина появилась в эфире телеканала НТВ и заявила, что мать давала ей наркотики, а также применяла к ней физическое и моральное насилие, душила ее. Позднее девушка от своих слов отказалась, сославшись на давление со стороны сотрудников телеканала. Юрист Успенской объяснил такие действия Плаксиной ее психическим расстройством.

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