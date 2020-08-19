Дочь Любови Успенской позагорала топлесс и разгневала соседей

Дочь российской певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина, проживающая в США, позагорала на своем топлесс и разгневала соседей. Те вызвали полицию, написала в своем Instagram девушка.

Плаксину такая реакция соседей возмутила, и она написала гневное сообщение в соцсетях. «Какая может быть свобода, если люди боятся женского тела у себя на балконе?! Извращенцы. Люди, не знающие ни воины, ни горя, — им все страшно», — заявила она.

По словам дочери певицы, люди, которые пытаются арестовать решившую позагорать женщину, нащупали новое дно. Она также назвала соседей фашистами и сравнила их с американцами, устроившими геноцид коренного населения США.

В начале февраля Плаксина появилась в эфире телеканала «НТВ» и заявила, что мать давала ей наркотики, а также применяла к ней физическое и моральное насилие, душила ее. Позднее девушка от своих слов отказалась, сославшись на давление со стороны сотрудников телеканала. Юрист Успенской объяснил такие действия Плаксиной ее психическим расстройством.