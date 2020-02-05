Любовь Успенская выкупила обвинившую ее в насилии дочь за 100 тысяч рублей

Певица Любовь Успенская заплатила 100 тысяч рублей в качестве выкупа за дочь Татьяну Плаксину, которую удерживали сотрудники НТВ. Об этом сообщает StarHit со ссылкой на источник, знакомый с семьей Успенской.

По информации собеседника издания, сначала Плаксина жила в гостинице «Космос», а затем у одного из сотрудников канала, где ранее она приняла участие в шоу «Звезды сошлись», обвинив мать в насилии над собой.

«Потом ее и вовсе поселили в ужасную квартиру с обшарпанным стенами, которую вернее всего назвать бомжатником», — цитирует StarHit неназванного собеседника. По его словам, дочь певицы оставили без еды и связи, «она была в ужасном физическом и моральном состоянии».

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Источник в окружении артистки утверждает, что с Плаксиной работали психологи, убеждая пойти против матери. Человек, который заявляет, что много лет знаком с их семьей, считает, что телевизионщики воспользовались нестабильным психическим состоянием девушки, которая пережила депрессию после падения с велосипеда в Коста-Рике, в результате которого она сломала челюсть.

Найти дочь Успенской помогло частное детективное агентство. По данным инсайдера, местоположение девушки за 100 тысяч рублей выдал один из работников НТВ.

Плаксина появилась в эфире телеканала в начале февраля. Она утверждала, что мать давала ей наркотики, а затем отправила в клинику, где из нее «сделали овоща». Дочь певицы также говорила, что мать применяла к ней физическое и моральное насилие, в частности, душила ее.

Позже девушка опровергла собственные слова, заявив, что сотрудники программы воспользовались ее нестабильным положением. Юрист Успенской Александр Бенхин заявил, что у Плаксиной хронический шизофреноподобный психоз, и она не отдает отчета своим действиям. Клиентка Бенхина намерена потребовать от НТВ 500 тысяч долларов в качестве компенсации морального ущерба.

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