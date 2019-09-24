Врачей Заворотнюк пытались подкупить миллионами рублей

Медицинский персонал клиники, в которой находится Анастасия Заворотнюк, регулярно пытаются подкупить. Об этом рассказала женщина, представившаяся медсестрой больницы, передает «Собеседник» во вторник, 24 сентября.

«Персоналу большие деньги предлагают, чтобы мы что-то рассказали. От ста тысяч до миллиона рублей — в зависимости от информации», — призналась женщина. По словам сотрудницы клиники, никто, кроме лечащих врачей актрисы, ничего не знает, а диагнозы и результаты анализов держатся в строгом секрете.

«Мы тоже узнаем все новости из прессы», — добавила она.

23 сентября стало известно, что в результате трехнедельного наблюдения Заворотнюк врачи пришли к выводу, что ее опухоль неоперабельна. Ранее в тот же день пациентка клиники, в которой находится Заворотнюк, заявила, что медики прекратили лечение актрисы.

О том, что артистка оказалась в больнице в крайне тяжелом состоянии, стало известно 13 сентября. Сообщалось, что ей диагностировали рак мозга.

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