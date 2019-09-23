Представительница Заворотнюк отказалась комментировать прекращение лечения

Представительница актрисы Анастасии Заворотнюк Марина Потапова отказалась подтверждать информацию о том, что врачи остановили лечение артистки. Слова пиар-директора в понедельник, 23 сентября, передает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

«Я ничего не комментирую», — заявила Потапова.

Ранее в понедельник пациентка больницы, в которой находится Заворотнюк, рассказала, что медики прекратили лечение актрисы, которая якобы уже неделю «просто лежит», а врачи «поддерживают ее, искусственное дыхание и работу сердца». Она добавила, что Заворотнюк действительно частично парализовало. Официального подтверждения этой информации нет.

19 сентября сообщалось, что Заворотнюк не впадала в кому и не находилась при смерти, несмотря на рак мозга. Отмечалось, что артистка проходит курс лучевой терапии.

48-летней Анастасии Заворотнюк диагностировали рак мозга зимой после того, как у нее начались сильные головные боли. 13 сентября стало известно, что актриса попала в больницу в крайне тяжелом состоянии.

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