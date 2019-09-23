Стали известны результаты трехнедельного наблюдения врачей за Заворотнюк

В результате трехнедельного наблюдения актрисы Анастасии Заворотнюк врачи пришли к выводу, что ее опухоль неоперабельна. Об этом в понедельник, 23 сентября, сообщает Telegram-канал Mash.

По его информации, теперь состояние артистки будут поддерживать исключительно при помощи медикаментов.

Отмечается, что Заворотнюк по-прежнему находится в стабильно тяжелом состоянии и проходит курс лечения в отделении терапии в одной из столичных больниц. Актрису периодически навещают близкие, рядом с ней постоянно находится ее директор.

Ранее в понедельник пациентка клиники, в которой находится Заворотнюк, рассказала, что медики прекратили лечение актрисы, которая якобы уже неделю «просто лежит», а врачи «поддерживают ее, искусственное дыхание и работу сердца». Она добавила, что Заворотнюк действительно частично парализовало. Официального подтверждения этой информации нет.

В свою очередь представительница актрисы Марина Потапова отказалась подтверждать или опровергать данную информацию. «Я ничего не комментирую», — заявила она.

48-летней Анастасии Заворотнюк диагностировали рак мозга зимой после того, как у нее начались сильные головные боли. 13 сентября стало известно, что актриса попала в больницу в крайне тяжелом состоянии.

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