Участник российского телешоу выпал из окна при попытке бежать от телевизионщиков

Участник российского телешоу «ДНК» канала НТВ выпал из окна при попытке сбежать из съемной квартиры в Москве. Об этом сообщает издание Baza в своем Telegram-канале.

Жителя Великого Устюга Дениса Исамова 2 февраля встретили в столичном аэропорту перед съемками программы. Мужчину привезли и закрыли в съемной квартире на 2-й Останкинской улице, недалеко от телецентра. По данным Baza, продюсеры шоу часто закрывают своих героев, чтобы они не передумали и не сбежали от телевизионщиков, поэтому ключей у Исамова не было.

Материалы по теме «Вы шалаву не видели?» Пуритане из телевизора с упоением обсуждают сексуальную жизнь россиян

Через некоторое время он начал распивать алкоголь, а после решил сбежать: связал несколько простыней, перекинул их через подоконник и начал спускаться вниз. Примерно на высоте третьего этажа Исамов сорвался и упал, сломав ногу. Его госпитализировали, продюсеров шоу ожидает полиция для допроса.

Программа «ДНК» на НТВ — это ток-шоу, в котором героями выступают российские семьи. Гостям передачи оплачивают экспертизу, чтобы установить отцовство, подтвердить родство или определить законных наследников. По слова авторов шоу, ДНК-тест — это единственная возможность прекратить ожесточенные споры между родными.

Проведение ДНК-тестов в эфире стало популярным форматом на российском телевидении в последние годы. Подобные элементы использовались во многих шоу, включая «Пусть говорят» на Первом канале и «Прямой эфир» на «России 1». Во многих случаях программа построена таким образом, что объявление результатов происходит в самом конце или даже в следующем выпуске.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!