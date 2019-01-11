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Самопровозглашенный правнук Распутина провалил испытание на родство

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Виктор Пролубщиков

В эфире программы «Пусть говорят» на Первом канале называвший себя потомком Григория Распутина россиянин прошел ДНК-тест. Проверка показала, что родственные связи с признанным потомком маловероятны. Выпуск доступен на сайте телеканала.

В студию была приглашена Лоранс Ио-Соловьефф, которая считается правнучкой Распутина. И у нее, и у 70-летнего Виктора Пролубщикова были взяты образцы слюны. Ведущий программы Дмитрий Борисов объявил, что вероятность того, что приглашенные гости — родственники, составляет 22,25 процента. По словам приглашенного в студию специалиста, по результатам подобного теста судить о родственных связях нельзя, и необходимые более обширные исследования. Ио-Соловьефф отказалась от последующих исследований.

Виктор Пролубщиков уже появлялся на телевидении в амплуа потомка Распутина: в феврале 2017 года на канале НТВ вышел эпизод программы «Новые русские сенсации» под названием «Распутин против Ванги. Битва пророков». Там он дал некие предсказания о будущем и показал, как «лечит» людей.

Как утверждает издание NashGorod.ru, после выхода эпизода программы в музей Григория Распутина в селе Покровское начали обращаться люди в требованием рассказать, где можно найти «провидца».

«Этот человек не является родственником Распутина. Ему заплатили, и он сыграл свою роль. Когда-то он был актером в местном театре, а потом спился», — рассказал директор музея Марина Смирнова. По ее данным, прямые потомки Распутина живут во Франции, в России таковых нет.

В декабре 2016 года у Пролубщикова взял интервью новозеландский журналист Эймос Чаппл: герой был пьян и в конце интервью, в котором рассказал лишь о том, что Распутин был добрым человеком, потребовал купить ему водки. «Моя прабабка была горничной Распутина. Думаю, она с ним согрешила», — объяснил свои догадки о родственных связях сам Пролубщиков.

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