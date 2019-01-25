Сын Высоцкого устал от «возможных родственников» и сбежал с телешоу

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Никита Высоцкий

Никита Высоцкий покинул студию телепрограммы «Пусть говорят» на Первом канале из-за нежелания сдавать ДНК-тест. Фрагмент передачи опубликован на сайте телеканала.

Сын советского актера и певца Владимира Высоцкого был приглашен в качестве гостя на выпуск передачи, посвященной его отцу. Помимо прочего, речь шла о предполагаемых внебрачных детях артиста, которые находились за кулисами.

По мнению Никиты Высоцкого, приписывающие себе родство с его отцом люди просто хотят публичности. Он отметил, что список романтических увлечений Высоцкого давно известен, а факт доказанного родства все равно ничего не изменит в жизни таких людей.

Позже в студию пригласили двоюродную сестру артиста Ирэну Высоцкую. Она отметила, что «побочные дети всегда были», а выяснить родство с помощью ДНК-теста «действительно хотелось бы». После этого Никита Высоцкий заявил, что покидает эфир.

«Я покидаю ваше собрание. Я в это не играю, не потому что вы хорошие или плохие, а потому что у меня нет желания. Я предупреждал редакторов», — сказал Высоцкий-младший, после чего ушел из студии.

В 2017 году Высоцкий-младший заявил, что сравнение его отца с лидером группы «Ленинград» Сергеем Шнуровым неуместно. Он также предположил, что Шнурову такое сравнение тоже не нравится.

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