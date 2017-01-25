Сын Высоцкого назвал неуместным сравнение музыканта со Шнуровым

Сравнение поэта Владимира Высоцкого с лидером группы «Ленинград» Сергеем Шнуровым неуместно, считает сын советского исполнителя, артист театра и кино Никита Высоцкий. Об этом он заявил Национальной службе новостей (НСН) в среду, 25 января.

«Я думаю, что “Ленинград” — это классный проект и группа, я действительно очень уважительно отношусь к Шнурову. Но говорить, что он — второй Высоцкий просто не нужно. Зачем второй Высоцкий, если есть первый и единственный?» — заявил сын поэта.

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Он предположил, что Шнурову такое сравнение тоже не нравится. «Талантливые люди тем и отличаются, что ни на кого не похожи и занимают только свое место», — подчеркнул Высоцкий.

Сергей Шнуров часто исполняет каверы на песни советского актера. Лидер «Ленинграда» ранее заявлял, что считает Высоцкого великим поэтом и недооцененным композитором. Исполнителей также сравнивал музыкальный критик Артем Троицкий.

Владимир Высоцкий родился 25 января 1938 года. Он известен в первую очередь как автор и исполнитель песен, которых музыкант написал, по разным оценкам, от 800 до тысячи. Также он играл в театре и в кино. Среди его работ роли в фильмах «Вертикаль», «Служили два товарища», «Сказ про то, как царь Петр арапа женил», «Место встречи изменить нельзя», а также в спектаклях Театра на Таганке — «Гамлет», «Жизнь Галилея», «Десять дней, которые потрясли мир», «Вишневый сад». Высоцкий скончался в 1980-м.