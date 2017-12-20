Голограмма Высоцкого выступит на концерте в Москве

На церемонии вручения музыкальной премии «Чартова дюжина» выступит голограмма Владимира Высоцкого. Об этом организатор мероприятия Владимир Соловьев рассказал радиостанции «Говорит Москва» в среду, 20 декабря.

«Это будет специальный номер, где Владимир Высоцкий будет сделан с помощью современных 3D-технологий в виде голограммы. На западе так делали уже с Майклом Джексоном, Тупаком Шакуром, и в России впервые мы сделаем это с Владимиром Высоцким», — объяснил Соловьев.

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Он подчеркнул, что мероприятие согласовано с сыном Высоцкого: «Никита Владимирович дал на это добро. Он крайне рад, что мы проявили интерес к его отцу, и сама идея ему очень приятна».

Церемония пройдет в феврале 2018 года.

В августе Высоцкий вошел в пятерку самых влиятельных россиян за последние сто лет по версии русской редакции журнала Forbes.

Владимир Высоцкий родился 25 января 1938 года. Музыкант написал, по разным оценкам, от 800 до тысячи песен. Также он играл в театре и в кино. В частности, он снялся в фильмах «Вертикаль», «Служили два товарища», «Сказ про то, как царь Петр арапа женил» и «Место встречи изменить нельзя».

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