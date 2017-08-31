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Forbes назвал 100 самых влиятельных россиян столетия

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Владимир Путин
Владимир Путин

Forbes назвал 100 самых влиятельных россиян последнего столетия. Список, места в котором не ранжируются, опубликован в четверг, 31 августа, в сентябрьском номере журнала и на сайте.

Как отмечается, его основную часть заняли люди, чье творчество, политическая или научная деятельность пришлись на начало века. Это, в том числе, лидер группы «Кино» Виктор Цой, писатели Александр Солженицын и Михаил Булгаков, революционер Лев Троцкий.

В списке присутствует и 21 современник. Среди них — лауреат Нобелевской премии по физике Жорес Алферов, звезда балета Михаил Барышников, создатель криптовалютной платформы Ethereum Виталик Бутерин, первый и последний президент СССР Михаил Горбачев, бывший министр финансов Алексей Кудрин, певица Алла Пугачева, теннисистка Мария Шарапова.

Кандидатуры для списка были сформированы по пяти направлениям: экономика и бизнес, наука, политика, общество, культура и искусство. Они отбирались на основе голосования экспертов. При этом учитывались международное признание номинантов, количество людей, жизнь которых изменилась благодаря их влиянию, а также денежная составляющая.

По версии читателей журнала, самый влиятельный россиянин за последние 100 лет — первый космонавт планеты Юрий Гагарин (52,2 процента). Второе место голосовавшие отдали советскому лидеру Иосифу Сталину — 44,6 процента голосов. Нынешний президент России Владимир Путин занял третье место с 43,6 процента.

В пятерку вошли поэт и музыкант Владимир Высоцкий, ученый и инженер-конструктор в области космонавтики и ракетостроения Сергей Королев. Замыкают десятку создатель «ВКонтакте» и Telegram Павел Дуров и физик-теоретик и один из создателей первой советской водородной бомбы Андрей Сахаров.

Ранее в августе Forbes рассказал о самом богатом человеке в мире. Журнал также опубликовал рейтинг самых успешных предпринимательских династий России 2017 года, список богатейших женщин страны и богатейших жен российских чиновников.

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