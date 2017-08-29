Урожай картофеля привел к смене лидера в списке богатейших жен чиновников

Ольга Богомаз, супруга губернатора Брянской области, скатилась с первого на третье место в составленном Forbes списке богатейших жен российских чиновников из-за высокого урожая картофеля. Об этом РИА Новости во вторник, 29 августа, рассказал источник в правительстве региона.

«Доход снизился за счет высоких урожаев по всей стране, которые сложились благодаря программам импортозамещения. Это закон рынка: увеличивается объем продукции — понижается его стоимость. Соответственно, хоть продукции произведено не меньше, но стоимость немного понизилась», — пояснил собеседник агентства.

Жена брянского губернатора является совладелицей фермерского хозяйства «Богомаз», специализирующегося на производстве картофеля. В 2016 году, по данным налоговой службы, она заработала 864 миллиона рублей против 910 миллионов в 2015 году. Тогда она возглавляла рейтинги из 30 самых богатых жен российских чиновников.

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Из декларации о доходах следует, что Ольга Богомаз является владелицей нескольких десятков земельных сельскохозучастков, промышленных построек сельхозназначения, оборудования для переработки и хранения продукции. Кроме того, у нее в собственности есть 15 легковых автомобилей, в том числе Porsche Cayenne, а также несколько десятков грузовиков, тракторов, комбайнов и другой сельскохозяйственной техники.

Свежий рейтинг Forbes, посвященный самым состоятельным супругам российских госслужащих, был представлен 28 августа. Его возглавила Гульсина Минниханова, жена главы Татарстана, заработавшая 2,351 миллиарда рублей. Второе место досталось жене депутата Улан-Удэнского городского совета Раисе Бредний, доход которой составил 1,924 миллиарда рублей.