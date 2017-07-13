Мать Собчак усомнилась в своей декларации о доходах

Член Совета Федерации Людмила Нарусова заявила, что не может считаться одной из богатейших женщин в российских органах власти. Так она прокомментировала соответствующий рейтинг Forbes Woman в беседе с Национальной службой новостей (НСН) в четверг, 13 июля.

«Это не соответствует действительности. Все мои средства размещены только в российских банках», — сказала она. По мнению сенатора, издание «явно ей польстило».

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Ранее в четверг Forbes Woman обнародовал топ-10 федеральных чиновниц и женщин-парламентариев, задекларировавших по итогам прошлого года самые высокие доходы. Нарусова оказалась на второй строчке. В материале говорилось, что за 2016-й она заработала 28,7 миллиона рублей.

Такая же сумма, а точнее — 28 миллионов 743 тысячи 581 рубль — указана в декларации о доходах члена верхней палаты парламента. В ее собственности, в частности, числится участок земли на 2,7 тысячи квадратных метров под застройку, одна квартира и доля еще в двух, а также автомобиль Audi A6.

11 июля сообщалось, что Людмила Нарусова попросила компенсировать ей расходы на использование личной машины в служебных целях. От предложенного Совфедом Ford Mondeo она отказалась. Сколько составит компенсация, пока неизвестно.

Людмила Нарусова — вдова бывшего мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака и мать телеведущей Ксении Собчак — вернулась в верхнюю палату парламента в сентябре прошлого года. Глава Тувы Шолбан Кара-оол назначил ее представителем республики в Совфеде. Нарусова уже была сенатором от Тувы в 2002-2010 годах, а последующие два года она представляла Брянскую область.