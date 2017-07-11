Нарусова лишила себя служебного авто и потребовала компенсации

Член Совета Федерации Людмила Нарусова попросила компенсировать ей расходы за использование личного авто в служебных целях. С соответствующим заявлением она обратилась в комитет верхней палаты парламента по регламенту, сообщает РИА Новости во вторник, 11 июля.

Отмечается, что Нарусовой в служебное пользование был предложен Ford Mondeo, однако она от него отказалась. Согласно декларации о доходах и имуществе членов Совфеда за 2016 год, в ее собственности значится Audi A6.

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Заместитель председателя комитета Владимир Полетаев пояснил, что возможность компенсации предусмотрена законом о статусе депутата и сенатора. Подобное обращение, однако, поступает впервые.

Размер компенсации предстоит определить правовому парламентскому управлению. В Госдуме он составляет от 2,4 тысяч до 3 тысяч рублей, отметил начальник транспортного отдела управделами президента Анатолий Тюков.

4 июля «Известия» писали, что транспортные расходы для депутатов увеличили с 296,8 тысячи до 830 тысяч рублей. Дополнительные средства на эти цели удалось высвободить за счет экономии на аналитических исследованиях и депутатских отгулах за свой счет.