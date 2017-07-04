Депутатам Госдумы почти втрое увеличили транспортные расходы

Госдума увеличила транспортные расходы депутатов почти втрое — с 296,8 тысячи до 830 тысяч рублей из расчета на одного парламентария. Причем в дальнейшем эта сумма может увеличиться. Об этом во вторник, 4 июля, пишут «Известия» со ссылкой на источники в нижней палате парламента.

Это стало возможным благодаря экономии средств на проведении аналитических исследований и депутатских отгулах за свой счет, уточняет газета.

Индексацию транспортных расходов утвердил думский комитет по регламенту. Его глава Ольга Савастьянова пояснила, что сумма не менялась последние 10 лет. «Поэтому, принимая бюджет, мы говорили о том, что средств может не хватить, и необходимо пересмотреть лимиты», — сказала она.

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Согласно аналитической записке о расходах депутатов Госдумы седьмого созыва, на 1 июня 2017 года транспортными услугами в регионах воспользовались 244 парламентария. Расходы по этой статье составили 29 миллионов 376,6 тысячи рублей.

При этом 12 депутатов превысили величину годового лимита почти на два миллиона рублей. Если средства будут тратиться с той же скоростью, к концу года за рамки бюджета выйдут уже 90 народных избранников, уточняет издание.

О планах увеличить лимиты на транспортные расходы депутатов в субъектах Федерации 15 марта сообщал председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Тогда он отметил, что имеющихся средств на эти цели недостаточно, и не исключил, что на транспортные расходы в будущем будут направлены деньги, сэкономленные на других направлениях.

Кроме того, он добавил, что анализ работы парламентариев в субъектах показал, что некоторые регионы завышают стоимость транспорта. Самые высокие показатели, по его словам, фиксировались в Башкирии.