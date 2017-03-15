Депутатов Госдумы ограничат в транспортных расходах

Госдума планирует утвердить лимиты на транспортные расходы депутатов в субъектах Федерации, заявил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«По итогам полугодия уточним объемы, которые потратили депутаты в регионах на транспорт, и дальше уже будем корректировать эту сумму исходя из потребностей», — сказал он. По предварительным подсчетам, для транспортного обеспечения избранника необходимо примерно 800 тысяч рублей в год.

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«Сегодня у нас средств на эти цели недостаточно», — отметил Володин. Он не исключил, что на транспортные расходы в будущем будут направлены деньги, сэкономленные на других направлениях.

По словам спикера Госдумы, анализ работы парламентариев в субъектах показал, что некоторые регионы завышают стоимость транспорта. «Одни депутаты на транспорт расходовали около 100 тысяч рублей, а другие — порядка четырех миллионов», — привел данные он. Самый дорогой транспорт, по словам Володина, предоставляли в Башкирии. Он заверил, что вопрос взят на контроль и следить за расходами будут в том числе сами депутаты.

26 января сообщалось, что на работу Госдумы в 2017 году из федерального бюджета будут выделены более 10 миллиардов рублей. Из этих средств более 4,8 миллиарда рублей планируется потратить на обеспечение работы парламентариев и их помощников.

В ноябре прошлого года депутатам вернули право пользоваться залами официальных делегаций за счет бюджета в ходе думских региональных недель. Народным избранникам запретили оплачивать их за счет бюджета в 2014 году, ограничения касались региональных поездок.