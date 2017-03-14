Проекты законов проверят «мудростью регионов» перед внесением в Госдуму

Фракциям в Госдуме рекомендовано направлять законопроекты перед их внесением на рассмотрение нижней палаты парламента в Совет законодателей. Об этом заявил первый вице-спикер Госдумы, член высшего совета «Единой России» (ЕР) Александр Жуков во вторник, 14 марта, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Совет законодателей, в котором сконцентрирована мудрость всех регионов, может дать свои рекомендации по этим законопроектам», — сказал Жуков на расширенном выездном заседании фракции ЕР. Соответствующая рекомендация будет направлена также законодательным органам в субъектах Федерации, добавил он.

По словам первого зампреда Думы, для повышения качества законотворческой деятельности, кроме того, планируется «усилить экспертную поддержку» профильных комитетов.

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Жуков также сообщил, что фракциям в ГД, заксобраниям в регионах и правительству России предложено за два месяца проанализировать внесенные раннее законопроекты и отозвать те, которые потеряли актуальность. «Таких достаточно много», — отметил первый вице-спикер нижней палаты парламента, напомнив, что всего на ее рассмотрении находится около двух тысяч документов.

9 марта сообщалось, что комитет по регламенту и организации работы Госдумы решил ограничить срок доработки законопроектов 30 днями. Кроме того, профильным комитетам предложили дать право возвращать законопроекты авторам без согласования с Советом Думы, если они противоречат конституции или думскому регламенту.

Двумя днями ранее стало известно, что комитет по регламенту решил перестроить работу думского аппарата. В частности, аналитическое и экономическое управления планируется заменить экспертно-аналитическим и финансово-экономическим.