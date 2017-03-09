Депутатам дадут 30 дней на доработку законопроектов

Комитет по регламенту и организации работы Госдумы предложил ограничить срок доработки законопроектов 30 днями. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента в четверг, 9 марта.

«Комитет с согласия автора принимает решение о том, что внесенный законопроект требует дополнительной доработки. И если раньше в регламенте не было ограничений по сроку, то сейчас автору дается 30 дней, после чего доработанный законопроект можно повторно внести на рассмотрение», — пояснил первый вице-спикер Думы Иван Мельников.

По его словам, профильным комитетам могут разрешить возвращать законопроекты авторам без согласования с Советом Госдумы, если они противоречат конституции или думскому регламенту.

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Кроме того, комитет по организации работы нижней палаты парламента предложил всем профильным комитетам отчитываться о работе с законопроектами. Предполагается, что Совет Думы будет заслушивать доклады каждую неделю, уточнил Мельников.

7 марта стало известно, что комитет по регламенту решил перестроить работу думского аппарата. В частности, аналитическое и экономическое управления планируется заменить экспертно-аналитическим и финансово-экономическим.

15 февраля председатель российского правительства Дмитрий Медведев призвал парламентариев сделать законодательство более стабильным. «Всегда вызывает в определенном смысле напряжение, когда кому-то из министров, или депутату, или члену Совета Федерации захотелось продвинуть какую-то идею, и моментально пишется закон», — отметил он.