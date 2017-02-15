Медведев призвал законотворцев к стабильности

Председатель правительства России Дмитрий Медведев призвал членов Совета Федерации сделать российское законодательство более стабильным. Его заявление приводит «Интерфакс» в среду, 15 февраля.
«Всегда вызывает в определенном смысле напряжение, когда кому-то из министров, или депутату, или члену Совета Федерации захотелось продвинуть какую-то идею, и моментально пишется закон об изменении самых существенных основ законодательства страны», — отметил премьер-министр на встрече с сенаторами.
Медведев подчеркнул, что порядок изменения законов «должен быть более консервативным».
13 февраля депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров заявил, что планирует награждать звездами с неба авторов самых резонансных законопроектов.
В декабре прошлого года спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что крупнейшие вузы страны привлекут к экспертизе законопроектов, и эта работа будет носить системный характер.
В том же месяце спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко упрекнула правительство за превращение законов в машину без колес. Она привела в пример закон об обращении с отходами, сроки вступления в силу положений которого неоднократно переносились.