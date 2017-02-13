Депутатам Ленобласти пообещали звезды с неба за достойный законопроект

Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров заявил, что планирует награждать звездами с неба авторов самых резонансных законопроектов. Об этом он рассказал в беседе с «Лентой.ру».

«В основном формирование законотворчества происходит по исполнительной ветви власти. Таким образом я хотел привлечь внимание к происходящему процессу и косвенным образом простимулировать коллег-депутатов к законотворческой деятельности», — объяснил парламентарий свою инициативу.

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Петров уточнил, что звезды может быть удостоен как самый хороший, так и самый плохой проект закона. «Если бесполезный [документ], то удостаивается звезды по принципу "Серебряной калоши"», — добавил он.

Народный избранник отметил, сертификаты на космические объекты будет покупать на свои личные деньги.

7 июля прошлого года партия «Метагалактическая гражданская конфедерация России» (МГКР) выдвинула кандидатов на выборы в Госдуму в одномандатных округах Новосибирской области.

«Серебряная калоша» — ежегодная премия за самые сомнительные достижения. Номинантами и победителями в разные годы были певица Алла Пугачева, сенатор Елена Мизулина, депутат Госдумы Виталий Милонов, челябинский метеорит, а также бывший американский президент Барак Обама и французский актер Жерар Депардье.