За отказ лично отвечать депутатам предложили штрафовать

Адресатов депутатских запросов, за которых ответы пишут подчиненные, предложили привлекать к административной ответственности. Соответствующий законопроект готовит зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Рафаэль Марданшин («Единая Россия»), сообщает «Парламентская газета» в пятницу, 27 января.

«В Кодексе об административных правонарушениях (КоАП) предусмотрена ответственность за то, что ответ на депутатский запрос был дан с нарушением сроков предоставления информации. Однако ответственность за то, что он был подписан не тем должностным лицом, на чье имя был отправлен, или лицом, временно исполняющим его обязанности, в кодексе не предусмотрена», — сказал парламентарий.

Марданшин подчеркнул, что выбор конкретного адресата может быть обусловлен «возможной заинтересованностью его подчиненных в предоставлении недобросовестной информации». Кроме того, ответы от нижестоящих — замов должностных лиц или начальников отделов — чаще похожи на отписки.

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В ноябре 2016 года Госдума обязала избранников лично отвечать на обращения граждан. Отмечалось, что это повысит качество работы нижней палаты парламента и избавит граждан от отписок, составляемых помощниками парламентариев.

В законе о статусе депутата Госдумы и члена Совета Федерации прописано, что адресат запроса должен лично подписать ответ на него. На рассмотрение документа отводится 30 дней.

КоАП предусматривает наказание в виде штрафа за несвоевременное предоставление информации. Для должностных лиц он составляет от 300 до 500 рублей.