Госдума перестроит работу своего аппарата

Комитет Госдумы по регламенту и организации работы палаты принял решения, направленные на реформу думского аппарата. Об этом во вторник, 7 марта, сообщает ТАСС со ссылкой на главу комитета Ольгу Савастьянову.

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По ее словам, вместо существующих аналитического и экономического управлений планируется создать экспертно-аналитическое и финансово-экономическое управления. Кроме того, планируется разделить должности замруководителя аппарата и руководителя управления по связям с общественностью и взаимодействию с СМИ, который сейчас объединены.

Савастьянова также напомнила, что в Госдуме активно ведется «работа в направлении улучшения качества законотворческого процесса», в частности, специалисты проверяют, отвечают ли вносимые депутатами законопроекты запросам избирателей.

6 марта газета «Известия» сообщали, что в Госдуме готовится реформа ее аппарата. Отмечалось, что она затронет аналитическое, экономическое управления и управление по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ.