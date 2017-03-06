Газета узнала о реформе аппарата Госдумы

Реформа аппарата, которая коснется, в первую очередь, трех его управлений, готовится в Госдуме РФ. Об этом пишут в понедельник, 6 марта, «Известия» со ссылкой на источник, близкий к руководству нижней палаты.

По данным издания, реформа начнется уже 6 марта и затронет аналитическое, экономическое управления и управление по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ. В частности, первое управление планируется превратить в экспертно-аналитическое. Второе станет финансово-экономическим с передачей части функций по прогнозированию, экспертизе и анализу во вновь образованное экспертно-аналитическое управление. При этом руководство обоих управлений, как пишет газета, может смениться.

Кроме того, планируется разделить должности руководителя управления по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ и замруководителя аппарата, которые в настоящее время совмещает Ольга Ситникова.

Руководство Госдумы, как рассказали собеседники издания, также рассчитывает на усиление взаимодействия палат парламента в законотворческом процессе.

В аппарате правительства отказались комментировать возможные поправки в регламент.

В декабре прошлого года спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что крупнейшие вузы страны привлекут к экспертизе законопроектов, и эта работа будет носить системный характер.

В том же месяце спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко упрекнула правительство за превращение законов в машину без колес. Она привела в пример закон об обращении с отходами, сроки вступления в силу положений которого неоднократно переносились.