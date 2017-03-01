Депутат пояснил идею упразднения института полпредов в федеральных округах

Институт полномочных представителей президента в федеральных округах потерял свое значение после перехода к системе прямых губернаторских выборов. Такую точку зрения высказал председатель комитета по региональным делам и проблемам Севера и Дальнего Востока в Госдуме Николай Харитонов (КПРФ), передает РИА Новости в среду, 1 марта.

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«На сегодняшний день, когда губернаторы избираются, ситуация стабилизируется, привели в соответствие все региональные конституции к федеральной конституции, зачем дополнительный прокурор, следственный отдел, представитель президента?» — задался вопросом Харитонов.

Он также напомнил о необходимости экономить «по всем направлениям» в условиях экономического кризиса, так как содержание дополнительного чиновничьего аппарата, по его мнению, «влетает в копеечку».

Ранее в среду председатель партии «Яблоко» Эмилия Слабунова обратилась к президенту России Владимиру Путину с письмом, в котором предложила упразднить полпредов в федеральных округах. Для обеспечения их основной функции — подготовки докладов президенту о текущей ситуации в регионах — Слабунова предложила ввести должность советника президента по федеральному округу, который сможет выполнять свои обязанности без большого аппарата и чрезмерных затрат.