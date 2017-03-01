Политолог оценил перспективу ликвидации института полпредств

Институт полномочных представителей президента в федеральных округах вряд ли будет упразднен в ближайшее время. Такую точку зрения высказал руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачев в беседе с «Лентой.ру» в среду, 1 марта.

«На полпредства возложена важная функция, связанная с предстоящими президентскими выборами. В частности, будут формироваться штабы с их участием, поэтому никто не будет вводить какие-либо реформы или даже изменения в функционале института полномочный представителей», — сказал Калачев.

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По мнению эксперта, вопрос о ликвидации полпредств может оказаться на повестке дня после 2018 года. «Действительно, это лишняя надстройка и лишние бюджетные расходы, хотя и не такие уж большие. Когда вводили институт полпредств, еще существовала проблема автономии и своеволия губернаторов, теперь этой проблемы нет», — добавил политолог.

Ранее в среду сообщалось, что председатель партии «Яблоко» Эмилия Слабунова направила президенту России Владимиру Путину письмо, в котором предложила упразднить полпредов. Для обеспечения их основной функции — подготовки докладов главе государства о текущей ситуации в регионах — она посоветовала ввести должность советника президента по федеральному округу, который сможет выполнять свои обязанности без большого аппарата и чрезмерных затрат.

Глава комитета по региональным делам и проблемам Севера и Дальнего Востока в Госдуме Николай Харитонов (КПРФ), комментируя инициативу Слабуновой, заявил, что сам институт полпредов потерял свое значение после перехода к системе прямых губернаторских выборов.