Российские министерства решили экономить на командировках и бумаге

Российские министерства стали экономить на командировках и печати документов. Об этом пишет RNS в понедельник, 22 мая.

В министерстве экономического развития агентству рассказали, что сокращают расходы за счет перехода на электронный документооборот — это позволяет не тратиться на канцелярские принадлежности и бумагу. Кроме того, ведомство сократило не только количество, но и длительность командировок сотрудников, а также постоянно отслеживает наиболее выгодные предложения авиакомпаний.

Аналогичная ситуация, по данным RNS, сложилась в Минсельхозе и Минюсте. В последнем командировки заменяют совещаниями по видеосвязи. В министерстве финансов, помимо прочего, сократили расходы на содержание служебных автомобилей.

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Министерство культуры ограничило использование чиновниками VIP-залами аэропортов, некоторых также лишили возможности летать бизнес-классом. «Кроме того, имеется ряд существенных ограничений для руководства министерства, установлены лимиты расходов на командировки для заместителей министра, а также для структурных подразделений ведомства», — сказали в ведомстве.

22 марта сообщалось, что правительство России может создать фонд для премирования чиновников, которым удастся сэкономить госсредства при реализации приоритетных проектов.

В середине месяца стало известно, что Госдума планирует утвердить лимиты на транспортные расходы депутатов во время их поездок в регионы. Анализ работы народных избранников показал, что затраты на транспорт варьируются от 100 тысяч рублей до нескольких миллионов.

Согласно данным, которые Росстат обнародовал в начале марта, в 2016 году средняя зарплата федеральных чиновников составила более 115 тысяч рублей в месяц. Это на четыре процента больше, чем годом ранее.