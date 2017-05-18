Глава Удмуртии оптимизирует количество чиновников в регионе

Врио главы Удмуртии Александр Бречалов назвал оптимизацию численности чиновников одной из основных задач властей республики на ближайшую перспективу. Об этом он рассказал в интервью ТАСС, опубликованном в четверг, 18 мая.

«Сейчас он [штат чиновников] один из самых больших в Приволжском федеральном округе, мы чуть ли не лидеры», — сказал Бречалов.

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По данным агентства, численность госслужащих планируется сократить на 10 процентов за счет структурных изменений в органах исполнительной власти, централизации IT-службы, бухгалтерии, служб закупок и материально-технического обеспечения органов государственной власти региона.

Кроме того, планируется освободить министерства республики от выполнения непрофильных функций, например, связанных с обслуживанием подведомственных зданий и сооружений.

Бречалов был утвержден на пост временно исполняющего обязанности главы Удмуртии 4 апреля. Тогда Бречалов заявил, что рассматривает назначение, как новый вызов для себя. Он также отметил, что более детально сможет рассказать о своей новой работе после того, как полностью погрузится в ситуацию в регионе.