Александр Бречалов назначен врио главы Удмуртии

Президент России Владимир Путин назначил секретаря Общественной палаты Александра Бречалова временно исполняющим обязанности главы Удмуртии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова во вторник, 4 апреля.

Ранее во вторник стало известно, что глава республики Александр Соловьев отправлен в отставку в связи с утратой доверия.

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О возбуждении в отношении него уголовного дела по подозрению в получении взятки стало известно в тот же день. По данным следователей, в период с 2014 по 2016 год он получил около 139 миллионов рублей от представителей организаций, которые занимались строительством мостов. Главе региона также предоставили вознаграждение «в виде доли участия в коммерческой организации стоимостью 2,7 миллиона рублей», считают в СКР.

В начале марта Александр Бречалов на пресс-конференции в ТАСС сообщил, что не войдет в новый состав Общественной палаты, секретарем которой он был избран в июне 2014 года. Его полномочия на этому посту истекают в середине этого года.

С 2013 года Бречалов является сопредседателем Центрального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ). В 2005-2014 годах занимал различные посты в общественной организации «Опора России», от руководителя краснодарского отделения до президента центрального штаба. До этого работал в банковских и консалтинговых структурах. Входит в советы при президенте по противодействию коррупции, а также по стратегическому развитию и приоритетным проектам.

