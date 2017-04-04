Главу Удмуртии заподозрили в получении взятки

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении главы Удмуртии Александра Соловьева. Как сообщается на сайте ведомства, расследование ведется по части 6 статьи 290 УК РФ («Получение взятки должностным лицом, занимающим государственную должность Российской Федерации, в особо крупном размере»).

В настоящее время чиновник доставлен в Москву для проведения следственных действий. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение.

По версии следствия, в период с 2014 по 2016 год Соловьев получил от представителей организаций, занимающихся строительством мостов через реки Кама и Буй, взятки, общая сумма которых составила 139 миллионов рублей. Кроме того, ему было предоставлено вознаграждение «в виде доли участия в коммерческой организации, стоимостью 2,7 миллиона рублей».

Предполагалось, что за это глава Удмуртии «должен был обеспечить внеочередную и незамедлительную оплату выполняемых работ из федерального и регионального бюджетов, а также выделение лицензий для геологического изучения участка недр и на разведку, а также добычу песка и песчано-гравийной смеси».