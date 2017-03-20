Задержан министр сельского хозяйства Сахалинской области

В Сахалинской области задержали министра сельского хозяйства региона Михаила Кузьменко; чиновника подозревают в превышении должностных полномочий. Об этом в понедельник, 20 марта, источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости.

«Министр задержан и находится в изоляторе временного содержания. Ему предъявлено обвинение по статье о превышении должностных полномочий», — отметил он.

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Вместе с главой Минсельхоза была задержана и его заместитель Тамара Муленкова.

10 марта стало известно, что в Южно-Сахалинске по подозрению в превышении должностных полномочий задержан руководитель территориального управления Росрыболовства Александр Таратенко.

Наиболее громким коррупционным скандалом в регионе на данный момент является дело бывшего губернатора Александра Хорошавина. Он был задержан в марте 2015 года по подозрению в получении крупных взяток. В настоящее время он находится под следствием, в общей сложности против него возбуждено три уголовных дела.