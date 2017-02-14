Хорошавина этапировали на Сахалин

Бывшего губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина, арестованного по обвинению в получении взятки, этапировали из московского СИЗО «Лефортово» на Сахалин. Об этом во вторник, 14 февраля, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«На время судебного заседания он будет находиться в СИЗО Южно-Сахалинска», — уточнил он. Источник РИА Новости добавил, что помимо Хорошавина, на Сахалин прибыли другие фигуранты дела — бывший зампред регионального правительства Сергей Карепкин, бывший министр сельского хозяйства Николай Борисов и помощник Хорошавина Андрей Икрамов.

Первое судебное слушание по делу бывшего губернатора назначено на 20 февраля. Оно будет проходить в закрытом режиме.

13 февраля сообщалось, что Южно-Сахалинский городской суд получил материалы уголовного дела. Хорошавин и ряд его подчиненных обвиняются по статьям 290 («Получение взятки») и 174 ( «Легализация денежных средств, добытых преступным путем») Уголовного кодекса.

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В мае 2016 года суд Южно-Сахалинска удовлетворил иск Генпрокуратуры о конфискации имущества семьи Хорошавина и обращении 1,1 миллиарда рублей в доход государства. Впоследствии резиденцию бывшего губернатора превратили в базу отдыха и открыли для туристов.

Хорошавин задержан 4 марта 2015 года после проверки, проводившейся в отношении ряда ведомств Сахалинской области. В конце того же месяца Путин отстранил его от занимаемой должности. По версии следствия, бывший губернатор за два года работы получил взятки на сумму более 5,6 миллиона долларов. В общей сложности против него возбуждено три уголовных дела.

