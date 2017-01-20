Туристов позвали в резиденцию сидящего в СИЗО бывшего сахалинского губернатора

Резиденцию бывшего губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина, превращенную в базу отдыха, открыли для туристов. Об этом в пятницу, 20 января, сообщает региональное агентство по туризму.

У базы «Уюн», расположенной в окрестностях Южно-Сахалинска, появился свой сайт. На нем можно узнать цены и условия размещения, а также забронировать понравившийся номер или дом.

Стандартный номер в гостевом доме можно снять за 9564 рублей, люкс — за 20 287. Аренда среднего дома обойдется в сумму свыше 47 тысяч рублей, а за ночь в малом доме придется отдать почти 30 тысяч.

О том, что власти Сахалинской области решили сделать из бывшей резиденции Хорошавина базу отдыха, стало известно в феврале 2016 года. На территории комплекса находятся благоустроенные дома, баня и тренажерный зал.

Данный объект перестал использоваться после задержания Хорошавина в марте 2015 года. Чиновника подозревают в получении крупных взяток. В настоящее время он находится под следствием. В общей сложности против него возбуждено три уголовных дела.