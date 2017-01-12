Суд в Сахалине отклонил жалобу Хорошавина на изъятие имущества

Сахалинский областной суд не нашел оснований для рассмотрения кассационной жалобы бывшего губернатора Александра Хорошавина и членов его семьи на решение об изъятии их имущества в пользу государства. Об этом в четверг, 12 января, сообщает РИА Новости.

«Основаниями для отмены или изменения вступивших в законную силу судебных постановлений нижестоящих судов могут выступать лишь ошибки в толковании и применении закона, повлиявшие на исход дела», — отметили в суде.

Областной суд таких ошибок в решении городского не обнаружил, поэтому кассация осталась без рассмотрения.

Материалы по теме Золото — партиями Сколько добра нашли у фигурантов громких коррупционных дел

В мае 2016 года суд Южно-Сахалинска удовлетворил иск Генпрокуратуры о конфискации имущества семьи Хорошавина и обращении 1,1 миллиарда рублей в доход государства. Основанием иска стали установленные факты наличия у бывшего губернатора и его родственников недвижимости, автомобилей, драгоценностей и безналичных денежных средств, стоимость которых во много раз превышает их совокупный доход.

Хорошавин был задержан 4 марта 2015 года после проверки, проводившейся в отношении ряда ведомств Сахалинской области. В конце того же месяца Путин отстранил его от занимаемой должности. По версии следствия, бывший губернатор за два года работы получил взятки на сумму более 5,6 миллиона долларов. В общей сложности против него возбуждено три уголовных дела.