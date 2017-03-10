На Сахалине задержан руководитель управления Росрыболовства

В Южно-Сахалинске задержан руководитель территориального управления Росрыболовства Александр Таратенко. Об этом в пятницу, 10 марта, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

Возбуждено уголовное дело по статье 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»).

Таратенко исполнял обязанности руководителя Сахалино-Курильского территориального управления Росрыболовства с 30 июня 2015 года, с февраля 2016 года назначен руководителем. До этого он был замглавы Волго-Каспийского территориального управления Росрыболовства.

Наиболее громким коррупционным скандалом в регионе на данный момент является дело бывшего губернатора Александра Хорошавина. Он был задержан в марте 2015 года по подозрению в получении крупных взяток. В настоящее время он находится под следствием, в общей сложности против него возбуждено три уголовных дела.