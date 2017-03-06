Хорошавин в суде потребовал показать «ручку за 36 миллионов»

Бывший губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин, которого обвиняют в коррупции, потребовал предъявить вещественные доказательства. Он сказал об этом, выступая в Южно-Сахалинском городском суде, где в понедельник, 6 марта, началось слушание его дела по существу, передает «Интерфакс».

«Где ручка за 36 миллионов рублей?» — спросил экс-чиновник, заявляя о том, что не согласен с предъявленными обвинениями.

«Не знаю людей, о которых говорит прокуратура. Из девяти эпизодов по восьми следствие меня не допрашивало ни как свидетеля, ни как обвиняемого», — сказал Хорошавин.

Слушания начались с зачитывания обвинительного заключения, на что у представителя прокуратуры ушло около пяти часов. В процессе объявлен перерыв до 10:00 вторника.

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На скамье подсудимых, кроме Хорошавина, — бывшие зампред правительства Сахалинской области Сергей Карепкин, советник губернатора Андрей Икрамов и министр сельского хозяйства Николай Борисов. Они обвиняются по частям 5 и 6 статьи 290 («Получение взятки»), статье 174.1 УК РФ («Легализация денежных средств, полученных в результате совершения преступления»). Всего следователи установили 10 эпизодов преступной деятельности. Общая сумма взяток, полученных с 2009 по 2015 год, превысила 522 миллиона рублей.

Через несколько дней после задержания Хорошавина в марте 2015 года на сайте Следственного комитета (СК) появилось сообщение о том, что при обысках у него нашли наличные деньги в разных валютах на сумму около миллиарда рублей. «Также было изъято 800 единиц дорогостоящих ювелирных изделий, в числе которых обычная пишущая ручка стоимостью 36 миллионов рублей», — отмечали в ведомстве. В других заявлениях СК эта ручка не упоминалась, зато говорилось о коллекции часов губернатора — 195 штук — общей стоимостью 602 миллиона рублей.

Сам Хорошавин комментировал обнаружение предмета роскоши так: «Вы верите, что бывают ручки за 36 миллионов? Возьмите калькулятор, посчитайте и убедитесь, что это невозможно. Из чего бы она ни была. А вообще ручка была, это правда. Из золота. И бриллиантами выложена карта России вокруг колпачка. Стоит она максимум миллион триста». По его словам, такие ручки серийно выпускаются фирмой «Монблан». «Покупал я ее сам. Я всегда был человеком состоятельным», — добавил он.