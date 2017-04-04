СМИ раскрыли подробности дела против главы Удмуртии

По уголовному делу главы Удмуртии Александра Соловьева проходит также бывший заместитель министра транспорта и дорожного строительства региона — его полный тезка. Об этом во вторник, 4 апреля, сообщил «Интерфакс» информированный источник.

По его словам, подозрения в причастности губернатора к коррупции были выявлены в ходе расследования уголовного дела его подчиненного — замминистра, которому вменили посредничество во взяточничестве, превышение должностных полномочий и злоупотребление ими. Ранее он был помещен под стражу, а затем его перевели под домашний арест.

«Изменение меры пресечения может быть связано с дачей признательных показаний и сотрудничеством со следствием», — считает источник.

Главе Удмуртии инкриминируются два эпизода получения взятки в особо крупном размере. Также был допрошен руководитель местного отделения «Автодора» Александр Корепанов, который проходит по делу как свидетель. Под следствием также несколько предпринимателей, добавил источник.

По данным СК, в период с 2014 по 2016 год глава региона получил взятки на общую сумму 139 миллионов рублей от представителей организаций, которые занимались строительством мостов через реки Кама и Буй. Кроме того, губернатор получил вознаграждение «в виде доли участия в коммерческой организации», оцениваемое в 2,7 миллиона рублей.

Глава Удмуртии задержали и доставили в Москву для проведения следственных действий. Ожидается, что обвинение будет предъявлено ему в ближайшее время.

Соловьев возглавил республику в сентябре 2014 года. До этого он полгода проработал временно исполняющим обязанности главы региона. Ранее Соловьев представлял Удмуртию в Совете Федерации, возглавлял госсовет республики.