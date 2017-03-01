Росстат сообщил средние зарплаты чиновников в 2016 году

В 2016 году средняя заработная плата федеральных чиновников составила 115,7 тысячи рублей в месяц. Об этом сообщается в справке, опубликованной на сайте Федеральной службы государственной статистики (Росстата).

По данным ведомства, этот показатель в сравнении с 2015-м вырос на 4 процента.

Самой большой среднемесячный оклад — у госслужащих аппарата правительства РФ: 228,48 тысячи рублей. Годом ранее он был на 1,4 процента выше.

Средняя зарплата сотрудников администрации президента увеличилась на 0,7 процента и составила 218,65 тысячи рублей.

На третьей строчке — работники Счетной палаты со средним окладом 180,7 тысячи рублей в месяц.

Средняя ежемесячная зарплата членов Совета Федерации в 2016 году составила 176,15 тысячи рублей, депутатов Госдумы — 154,85 тысячи рублей. Самые большие оклады среди министерств — у работников МИДа: 147,2 тысячи рублей.

Зарплата госслужащих не индексировалась с 2014-го. По распоряжению правительства от 28 октября 2016 года, в Госдуму был внесен законопроект предложением продлить действие моратория на индексацию окладов до 1 января 2018-го.

Ранее Росстат сообщал, что за первое полугодие 2016-го среднемесячная заработная плата гражданских служащих в федеральных органах власти составила 99,9 тысячи рублей.