«Норникель» вошел в пятерку лучших работодателей России

В пятерку лучших работодателей России по итогам 2016 года вошла компания «Норникель», отсутствовавшая в прошлогоднем списке. Рейтинг составлен рекрутинговым порталом HeadHunter.

В первой тройке оказались «Сибур», «Газпром нефть» и «Росатом».

В компании «Норникель» работает 83 тысячи человек, средняя зарплата — более 90 тысяч рублей.

«Использование современных методик при подборе кандидатов позволяет сформировать команду единомышленников. Мы отбираем людей с потенциалом и даем им лучший инструментарий, используем передовые HR-практики для оценки, развития и продвижения работников. Для специалистов это возможность развивать знания и получить понятные перспективы роста. А для начинающих — начать работу сразу в одной из лучших компаний отрасли», — заявила директор департамента кадровой политики «Норникеля» Дарья Крячкова.

Рейтинг работодателей HeadHunter является самым масштабным и авторитетным в стране. В 2016 году за звание лучшего соревновались 233 предприятия.

Оценка компаний производилась по трем показателям: мнения соискателей, мнения сотрудников и экспертная оценка эффективности работы департаментов по работе с персоналом. Оценки суммируются, позволяя определили итоговое место компании в списке.