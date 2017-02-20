«Норникель» расширит использование системы бюджетного планирования c помощью IBM

«Норникель» расширит использование автоматизированной системы бюджетного планирования (АСУ) «Бюджет», созданную на базе решений IBM. Об этом сообщается на сайте компании.

В ближайшее время к системе будут подключены около 700 новых пользователей — структурных подразделений компании. Также планируется расширить функционал АСУ «Бюджет» за счет развития межотраслевого балансирования.

«Вовлечение функциональных центров ответственности промышленных предприятий "Норникеля" в комплексный бюджетный процесс стало естественным следующим шагом развития АСУ "Бюджет". Это позволит в еще большей степени воспользоваться всеми преимуществами успешно эксплуатируемой системы, сделать процесс бюджетирования еще более точным и быстрым, снизить его трудоемкость», — отметил старший вице-президент, финансовый директор «Норникеля» Сергей Малышев.

Созданная на базе IBM Cognos Analytics автоматизированная система бюджетного планирования (АСУ) «Бюджет» была внедрена в компании «Норникель» два года назад. Ее применяют более двух тысяч пользователей экономических служб группы компаний «Норникель» в России и за рубежом. В 2016 году было успешно внедрено пилотное решение на базе Кольской горно-металлургической компании. Отмечается, что использование системы позволило «Норникелю» вдвое сократить время подготовки бюджета.