Потанин заявил о превращении «Норникеля» в образцовое экологичное производство

Глава «Норникеля» Владимир Потанин рассказал «Ведомостям» о планах превратить свою компанию из загрязнителей в образцовое экологически чистое предприятие.

«Закрытие Никелевого завода стало важным этапом на этом пути – мы существенно снизили выбросы в Норильске», — отметил он. Чтобы ликвидировать производство без потери объемов производства провели глубокую реконструкцию Надеждинского металлургического завода, чтобы предприятие смогло принять на переработку дополнительное сырье.

В дальнейшем планируется решить проблему улавливания серы — главного компонента вредных выбросов в атмосферу. «Мы продолжаем работать над проектом по производству серной кислоты, — рассказал Потанин. — Там нет технологических рисков, лицензиарных. Это совершенно понятный проект "с полки"».

После 2019 года руководство «Норникеля» может закрыть плавку в поселке Никель на Кольском полуострове, как это произошло с Никелевым заводом в Норильске. «Нужно с местными властями посмотреть, что будет, предложить людям другую работу, разработать программу социальной адаптации», — подчеркнул бизнесмен.

В целом же внедрение «чистых» технологий обойдется компании примерно в 14 миллиардов долларов.

