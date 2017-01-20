«Норникель» вложит в модернизацию Кольской ГМК более 27 миллиардов рублей

Компания «Норникель» в ближайшие 2 года инвестирует в модернизацию и развитие Кольской горно-металлургической компании (ГМК) 27,7 миллиардов рублей. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Кольской ГМК.

«Эти средства будут направлены на реализацию стратегических проектов развития компании, повышение ее экономической и экологической эффективности, обновление техники и оборудования», — заявили в компании.

Самым дорогостоящим проектом компании станет внедрение на мончегорской площадке Кольской ГМК новой технологии получения электролитного никеля. Капитальные вложения в него составят более 18 миллиардов рублей.

Среди приоритетов также остается освоение новых запасов полезных ископаемых, Так, один из самых крупных инвестпроектов — проект по отработке подкарьерных запасов Ждановского месторождения. Инвестиции в него составят 8,2 миллиарда рублей.

По словам губернатора Мурманской области Марины Ковтун, Кольская ГМК вкупе с рядом других промпредприятий является основным гарантом экономической стабильности в регионе. По данным компании, в 2016 году ГМК перечислила в бюджет области более 6 миллиардов рублей.