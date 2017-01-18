В Мурманской области открылся визит-центр заповедника «Пасвик»

В Никеле Мурманской области открылся визит-центр заповедника «Пасвик». В торжественной церемонии принял участие глава Минприроды России Сергей Донской, специальный представитель Президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорту Сергей Иванов и губернатор Мурманской области Марина Ковтун. Многофункциональный визит-центр планируется использовать как площадку для проведения природоохранных форумов, постоянную базу для реализации программ по экологическому просвещению, а также объекта инфраструктуры для туристов. Проект был реализован на средства компании «Норникель».