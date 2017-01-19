Мурманская область приобрела популярность у туристов из Азии

В новогодние праздники Мурманскую область посетили около 30 тысяч человек, рассказала губернатор Марина Ковтун. Об этом сообщается на сайте областного правительства.

«Наблюдается рост туристов из стран Азии. Помимо традиционных туристов из Китая, наш регион начали активно открывать для себя гости из Таиланда, Сингапура, Вьетнама, Бразилии. В Мурманске ряд гостиничных комплексов отметил степень загрузки, которая в пиковые периоды доходила до 80 процентов», — заметила Ковтун.

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По словам губернатора, наиболее востребованными у путешественников остаются Хибины, их посетили около 19 тысяч человек. Также популярностью пользуются туристические объекты Ловозерского и Кольского районов.

В сентябре Ростуризм составил рейтинг лучших мест для туристов в Мурманской области. Наиболее привлекательным для приезжих признали город Мурманск. Второе место в перечне занял Ловозерский район, а третье — Мончегорск.