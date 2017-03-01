«Росатом» вошел в тройку лучших работодателей России по версии HeadHunter

«Росатом», «СИБУР» и «Газпром нефть» стали лучшими работодателями России по версии крупнейшего рекрутингового портала HeadHunter. Об этом говорится в сообщении «Росатома».

В 2016 году рейтинг составлялся уже в седьмой раз. В нем приняли участие около тысячи компаний. Место в рейтинге присваивалось с учетом суммирования трех оценок — результатов голосования соискателей (вес 40 процентов), уровня вовлеченности работающих сотрудников (вес 40 процентов) и оценки эффективности службы управления персоналом (вес 20 процентов). В компаниях со штатом от 100 до 500 человек опрашивались не менее 40 процентов сотрудников, а в более крупных — не менее 30 процентов.

Правильность применения методологии и подсчета результатов в рейтинге проверяют независимые международные и российские аудиторские компании.

Госкорпорация «Росатом» второй год подряд вошла в тройку лидеров ежегодного Рейтинга лучших работодателей России.

«Второй год подряд войти в тройку лучших работодателей — отличный результат. В 2016 году конкуренция среди лучших работодателей существенно выросла, в рейтинге приняли участие новые сильные игроки рынка труда, например, «Норильский никель» и Bayer», — отметила консультант Рейтинга работодателей России компании Headhunter Нина Осовицкая. По ее словам, Госкорпорация «Росатом» продемонстрировала рост показателей по всем трем измерениям, которые определяют место компании в рейтинге работодателей России: более высокую вовлеченность сотрудников, рост популярности у соискателей и повышение уровня развития процессов и практик в области управления персоналом.

«Для нас действительно ценно, что в условиях сильнейшей конкуренции «Росатому» второй год подряд удалось войти в тройку лучших работодателей страны, — говорит директор по персоналу госкорпорации «Росатом» Татьяна Терентьева. — Масштабные, сложные и нестандартные проекты, которыми славится атомная отрасль, по определению привлекают лучших профессионалов, амбициозных специалистов и опытных экспертов. Люди — наше главное достояние. Именно они создают новые продукты и технологии, поддерживая конкурентоспособность госкорпорации».

Рейтинг HeadHunter — наиболее авторитетный в стране проект, позволяющий независимо оценить привлекательность российских компаний для работников и специалистов.

