«Норникель» попал в топ-10 рейтинга экологически ответственных горнодобытчиков

«Норникель» попал в топ-10 рейтинга наиболее экологически ответственных горнодобывающих предприятий, составленный Фондом дикой природы (WWF) России совместно с Национальным рейтинговым агентством (НРА), сообщает ТАСС. Окончательные итоги будут представлены 22 марта.

При составлении рейтинга учитывались такие факторы, как выбросы в атмосферу оксида серы, взвешенных частиц и парниковых газов, загрязнение водоемов или же, наоборот, работы по водоочистке. Также учитывалось то, насколько прозрачно компания информирует общественность об авариях со значительным социально-экологическим ущербом, имеются ли у нее конфликты с местным населением, коренными и малочисленными народами и так далее.

Материалы по теме Природа за деньги Сколько и как тратят на экологию российские металлурги

Помимо «Норникеля» по предварительным итогам самыми экологически ответственными оказались «Алроса», «Русал, «СУЭК» и «Северсталь». Всего составители рейтинга рассматривали 33 компании. В аутсайдерах оказались «СДС-Уголь», Новолипецкий металлургический комбинат, «Мечел».

В январе 2017 года гендиректор «Норникеля» Владимир Потанин поделился с президентом России Владимиром Путиным планами по экологической модернизации своих предприятий. В частности, к 2023 году компания собирается снизить на 75 процентов выбросы вредных веществ в атмосферу, на что уйдет 250 миллиардов рублей инвестиции.