Потанин рассказал Путину об экологической модернизации «Норникеля»

Гендиректор ГМК «Норникель» Владимир Потанин рассказал президенту Владимиру Путину о планах компании по модернизации. Текст беседы опубликован на сайте Кремля.

«У нас стартовала долгосрочная программа развития, рассчитанная до 2023 года. В результате реализации этой программы у нас должен увеличиться объем производства руды в полтора раза, объем обогащения — почти в два раза. И должно произойти очень серьезное омоложение мощностей, мощности в "Норникеле" станут самыми современными и самыми крупными в мире», — рассказал Потанин.

По его словам, модернизация позволит решить накопившиеся экологические проблемы. В частности, к 2023 году «Норникель» собирается снизить на 75 процентов выбросы вредных веществ в атмосферу. Потанин отметил, что реализация программы потребует около триллиона рублей инвестиций, из которых 250 миллиардов пойдут на мероприятия экологической направленности.

Потанин отметил, что у компании и раньше были инициативы, направленные на сохранение природы. Он напомнил, что в 2016 году в Норильске был закрыт никелевый завод, что позволило на 35 процентов снизить выбросы вредных веществ в атмосферу.

Также, по его словам, компания создаст около трех тысяч дополнительных рабочих мест. При этом средняя зарплата сотрудника «Норникеля» — одна из самых высоких в стране. Она превышает 90 тысяч рублей.

Норильский Никелевый завод, построенный в 1942 году, был закрыт в июне 2016 года. Модернизацию предприятия посчитали нерентабельной, а продолжение работы — опасным с точки зрения экологии. Ежегодно завод выбрасывал в атмосферу около 380 тысяч тонн диоксида серы. Закрытие предприятия привело, в частности, к тому, что Министерство природных ресурсов и экологии признало «Норникель» одной из самых экологичных компаний и вручило премию «Экологическое развитие – Evolution Awards 2016».

2017 год объявлен президентом России Владимиром Путиным Годом экологии.