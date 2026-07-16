79-летний англичанин принял ислам ради брака с 65-летней россиянкой

65-летняя уроженка Стерлитамака и 79-летний англичанин провели никах у горы Торатау

Англичанин принял ислам ради никаха с уроженкой Стерлитамака. Об этом сообщили в пресс-службе геопарка «Торатау» во «Вконтакте».

79-летний британец и 65-летняя россиянка решили провести обряд у подножия горы «Торатау». Сначала пара и гости снялись на фоне природных памятников, а затем зашли в юрту для заключения брака по религиозному закону.

«Я пригласил их зайти в юрту. Мы в очередной раз убеждаемся, что для настоящей любви ни расстояние, ни возраст не являются преградой», — рассказал управляющий менеджер геопарка «Торатау» Газиз Галин.

В июне житель Франции решил переехать в Карелию ради любви. Гражданин Франции Андре-Пьер Жиминез в начале 2000-х годов встретил Людмилу, с которой спустя время они заключили брак.