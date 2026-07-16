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20:05, 16 июля 2026Моя страна

79-летний англичанин принял ислам ради брака с 65-летней россиянкой

65-летняя уроженка Стерлитамака и 79-летний англичанин провели никах у горы Торатау
Екатерина Ештокина
Екатерина Ештокина (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Mohd Shukri Mohd Yassin / Shutterstock / Fotodom

Англичанин принял ислам ради никаха с уроженкой Стерлитамака. Об этом сообщили в пресс-службе геопарка «Торатау» во «Вконтакте».

79-летний британец и 65-летняя россиянка решили провести обряд у подножия горы «Торатау». Сначала пара и гости снялись на фоне природных памятников, а затем зашли в юрту для заключения брака по религиозному закону.

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«Я пригласил их зайти в юрту. Мы в очередной раз убеждаемся, что для настоящей любви ни расстояние, ни возраст не являются преградой», — рассказал управляющий менеджер геопарка «Торатау» Газиз Галин.

В июне житель Франции решил переехать в Карелию ради любви. Гражданин Франции Андре-Пьер Жиминез в начале 2000-х годов встретил Людмилу, с которой спустя время они заключили брак.

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