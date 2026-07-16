В Раде призвали Зеленского арестовать Федорова за госизмену

Кучеренко: Зеленский должен арестовать Федорова с обвинением в госизмене

Президент Украины Владимир Зеленский должен арестовать отправленного в отставку министра обороны страны Михаила Федорова. Об этом заявил депутат Верховной Рады Алексей Кучеренко в интервью YouTube-каналу «Испанский стыд».

Кучеренко призвал арестовать Федорова с обвинением в госизмене.

«Федоров, будучи и.о. министра обороны в воюющей стране, выходит в публичное пространство и начинает критиковать главкома [Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александра Сырского], это уже не просто политический процесс», — отметил парламентарий.

Ранее Федоров заявил, что Сырского и начальника Генштаба ВСУ Андрея Гнатова необходимо уволить. По словам Федорова, это поможет сократить преступность в армии.